«Крылья Советов» на своем поле в Самаре примут «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в субботу, 23 сентября. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Сочи» можно будет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 13.55. Ключевые события игры РПЛ доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Самарцы под руководством главного тренера Игоря Осинькина набрали 15 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Сочинцы с шестью баллами располагаются на 13-й строчке.

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