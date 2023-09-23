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РПЛ

Сегодня, 12:54

«Крылья Советов» — «Сочи»: Гарре и Нобоа в старте, Писарский и Игнатьев в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 9-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович Гарре.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Зотов, Загородников, Лысов, Иванисеня, Чалый, Бобер, Шитов, Асайдулин, Писарский, Карпицкий.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.

Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Литвинов, Мещанинов, Кравцов, Аносов, Мигел Силвейра, Джорджевич, Игнатьев.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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