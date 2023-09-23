«Крылья Советов» — «Сочи»: Гарре и Нобоа в старте, Писарский и Игнатьев в запасе

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 9-го тура РПЛ. «Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович Гарре. Запасные: Фролов, Недоспасов, Зотов, Загородников, Лысов, Иванисеня, Чалый, Бобер, Шитов, Асайдулин, Писарский, Карпицкий. «Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе. Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Литвинов, Мещанинов, Кравцов, Аносов, Мигел Силвейра, Джорджевич, Игнатьев. Матч пройдет в Самаре и начнется в 14.00 мск.