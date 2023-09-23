Сегодня, 12:54
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 9-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович Гарре.
Запасные: Фролов, Недоспасов, Зотов, Загородников, Лысов, Иванисеня, Чалый, Бобер, Шитов, Асайдулин, Писарский, Карпицкий.
«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.
Запасные: Гойло, Кашинцев, Заика, Литвинов, Мещанинов, Кравцов, Аносов, Мигел Силвейра, Джорджевич, Игнатьев.
Матч пройдет в Самаре и начнется в 14.00 мск.