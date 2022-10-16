Сегодня, 13:27
«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Осянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.
Матч состоится в 14.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования