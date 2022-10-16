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Сегодня, 12:30

«Крылья Советов» — «Сочи»: смотреть прямую трансляцию матча

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» начнется в 14.00 мск
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Гленн Бейл и Сергей Бабкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи».

Встреча пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Крылья» после 12 туров занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Сочи» идет шестым — 20 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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