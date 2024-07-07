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Сегодня, 11:54

«Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили саратовский «Сокол»

Сергей Разин
корреспондент
7 июля. «Крылья Советов» обыграли «Сокол» (6:0).
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли саратовский «Сокол» со счетом 6:0.

Дубль оформил Владимир Писарский, еще по голу забили Владислав Шитов, Франко Ороско, Иван Бобер и Дмитрий Цыпченко.

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют 20 июля против «Зенита».

Товарищеский матч

«Крылья Советов» — «Сокол» — 6:0 (2:0)

Голы: Шитов, 25 (1:0). Гарре, 45 (2:0). Писарский, 63 (3:0). Бобер, 82 (4:0). Цыпченко, 85 (5:0). Писарский, 90 — с пенальти (6:0).

«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 46), Рассказов (Лысов, 66), Гапонов (Бабкин, 46), Евгеньев (Якуба, 66), Бейл (Печенин, 33), Костанца (Иванисеня, 46), Рахманович (Писарский, 46), Витюгов (Грибакин, 66), Ороско (Попов, 66), Гарре (Бобер, 66), Шитов (Цыпченко, 64).

7 июля. Самара. Стадион «Металлург».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сокол (Саратов)
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