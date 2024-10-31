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Сегодня, 20:03

Сергей Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов»

Сергей Корниленко.
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» сообщили об уходе Сергей Корниленко с поста спортивного директора клуба.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба», — сказано в сообщении пресс-службы самарцев.

В качестве игрока Корниленко выступал за «Крылья» с августа 2011-го июль 2019 года. После полуторагодовой паузы в карьере форвард вернулся в команду на вторую часть сезона-2020/21. На его счету 206 сыгранных матчей в составе самарцев, 57 голов и 19 результативных передач.

Источник: Telegram-канал
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)

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