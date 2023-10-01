«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0 в матче РПЛ

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ — 4:0.

Дублем за самарцев отметился Юрий Горшков. Защитник отличился на 8-й и 26-й минутах. На 78-й минуте счет до разгромного довел Бенхамин Гарре. На 90-й минуте после ошибки Срджана Бабича и Александра Максименко за хозяев отличился экс-форвард «Спартака» Владислав Шитов.

«Крылья Советов» с 21 очком вышли на второе место в РПЛ. «Спартак» с 16 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 8 октября. «Спартак» в этот же день на своем поле примет ЦСКА.

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Уже через три дня «Спартаку» предстоит матч FONBET Кубка России с «Динамо». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что красно-белых не ждет ничего хорошего. На их победу можно поставить с коэффициентом 3.20, что приблизительно 31% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех бело-голубых — за 2.13 (47%).