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Сегодня, 15:30

«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» начнется в 16.25 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь Иван Ломаев.
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В Самаре «Крылья Советов» дома сыграют против московского «Спартака» в десятом туре чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет 1 октября на стадионе «Самара Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.25.

Следить за ключевыми событиями противостояния самарцев и москвичей можно с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Игоря Осинькина с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 9 туров. Коллектив Гильермо Абаскаля располагается на четвертой строчке с 16 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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