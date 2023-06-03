Сегодня, 15:49
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч 30-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Фролов, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Гарре, Шитов.
Запасные: Овсянников, Веселов, Зотов, Загородников, Зуев, Витюгов, Иванисеня, Циркович, Цыпченко, Хлусов.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Промес.
Запасные: Шитов, Волков, Джикия, Маслов, Классен, Тавареш, Рыбус, Зорин, Мозес, Мелешин, Николсон, Бальде.
Матч состоится сегодня, 3 июня, начало — 17.00 мск.