Видеотрансляция игры «Крылья Советов» — «Урал» начнется в 13.55 на «Матч ТВ» 11 ноября

«Крылья Советов» дома в городе Самара сыграет против екатеринбургского «Урала» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 11 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следить за формальными событиями противостояния «Крылья Советов» — «Урал» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно видеотрансляцию игры «Крылья Советов» — «Урал» в прямом эфире на ТВ и своем сайте matchtv.ru. Начало — в 13.55 мск.

Команда тренера Игоря Осинькина занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 22 баллами. «Урал» с 16 очками располагается на 12-й строчке.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».