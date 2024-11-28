«Крылья Советов» увеличили отступные для футболистов до миллиарда рублей после ухода игроков агента Андреева

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» начали прописывать в контрактах игроков крупную сумму отступных (1 миллиард рублей, о котором ранее сообщал телеграм-канал «Мутко против») после ухода нескольких футболистов агента Павла Андреева.

В контрактах игроков, чьим агентом являлся Андреев, были отступные в размере 20 миллионов рублей, вследствие чего клуб на них практически ничего не зарабатывал. Так команду покинули Александр Соболев, Сергей Пиняев и другие.

Теперь в контрактах лидеров самарского клуба Бенхамина Гарре, Владимира Писарского, Сергея Бабкина, Николая Рассказова и еще нескольких футболистов прописаны отступные в размере 1 миллиарда рублей. При этом отступные Рассказова для «Спартака» составляют 2 миллиона евро.