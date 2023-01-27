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Сегодня, 12:04

«Крылья Советов» внесли в заявку Писарского под фамилией Сычевой

Виктория Кравченко
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото Скриншот YouTube-канала «Крыльев Советов»
Владимир Писарский заявлен как Сычевой.
Фото Сайт РПЛ
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На официальном сайте РПЛ нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) заявлен как Сычевой. При этом на майке 26-летнего футболиста будет написана фамилия Писарский.

В клубе из Самары он будет играть под 9-м номером.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

Владимир Писарский заявлен как Сычевой. Фото Сайт РПЛ
Владимир Писарский заявлен как Сычевой.
Сайт РПЛ

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/

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16%

1.56
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
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