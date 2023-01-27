«Крылья Советов» внесли в заявку Писарского под фамилией Сычевой

Сегодня, 12:04
На официальном сайте РПЛ нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) заявлен как Сычевой. При этом на майке 26-летнего футболиста будет написана фамилия Писарский.
В клубе из Самары он будет играть под 9-м номером.
Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.
В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.
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