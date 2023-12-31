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Сегодня, 16:30

«Крылья Советов» выразили поддержку всем жителям Белгорода

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Крылья Советов» выразили поддержку жителям Белгорода в связи с обстрелами центра города со стороны ВСУ, которые произошли 30 декабря. Главный тренер Игорь Осинькин и капитан команды Александр Солдатенков высказались о событиях.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывает восхищение. Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок — это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества в единстве и профессионализме каждого», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

«Мы не дадим никому запугать и лишить наших детей сказочного праздника — Нового года. Ведь этот светлый и волшебный праздник принадлежит не только нам, но и будущим поколениям. Мы не можем забирать у детей торжество, ведь именно в Новый год они по-настоящему верят в чудо. Я хочу пожелать каждому крепкости духа и веры в нашу страну. Белгород, мы с вами!» — отметил Солдатенков.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/14534
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Солдатенков
Игорь Осинькин
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