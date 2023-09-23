Сегодня, 17:16
«Крылья Советов» в матче 9-го тура обыграли дома «Сочи» (2:1) и первыми в нынешнем чемпионате преодолели отметку в 20 забитых голов.
Самарцы стали седьмой командой в истории, которой понадобилось девять матчей, чтобы огорчить соперников 21 раз и более. Четырежды подобное удавалось «Зениту», дважды — «Спартаку», по разу — «Динамо», «Спартаку-Алании», «Локомотиву» и ЦСКА.
В пяти случаях из десяти обладатели сверхрезультативной атаки становились чемпионами, по два раза брали серебро и бронзу. И только «Динамо» — 2014/15 после очень мощного старта довольствовалось четвертым местом под руководством Станислава Черчесова.
Все клубы, которые забили больше 20 голов в первых девяти турах чемпионата России
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
1994
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
8
|
1
|
0
|
29-6
|
17*
|
1-е
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
7
|
2
|
0
|
27-3
|
23
|
1-е
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
8
|
1
|
0
|
26-4
|
25
|
1-е
|
2014/15
|
Динамо
|
Станислав Черчесов
|
6
|
1
|
2
|
23-12
|
19
|
4-е
|
2016/17
|
Зенит
|
Мирча Луческу
|
5
|
4
|
0
|
22-8
|
19
|
3-е
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
7
|
0
|
2
|
21-7
|
21
|
1-е
|
1999
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
6
|
2
|
1
|
21-8
|
20
|
2-е
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
7
|
2
|
0
|
21-10
|
23
|
1-е
|
2022/23
|
ЦСКА
|
Владимир Федотов
|
6
|
2
|
1
|
21-8
|
20
|
2-е
|
2022/23
|
Спартак
|
Гильермо Абаскаль
|
5
|
1
|
3
|
21-11
|
16
|
3-е
|
2023/24
|
Крылья Советов
|
Игорь Осинькин
|
5
|
3
|
1
|
21-12
|
18
|
?
* С 1992 по 1994 год чемпионат России проводился по двухочковой системе.