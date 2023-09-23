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Сегодня, 17:16

«Крылья Советов» забили 21 гол за 9 туров — это показатель медалистов прошлых чемпионатов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Футболисты &amp;quot;Крыльев Советов&amp;quot; празднуют гол.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;
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«Крылья Советов» в матче 9-го тура обыграли дома «Сочи» (2:1) и первыми в нынешнем чемпионате преодолели отметку в 20 забитых голов.

Самарцы стали седьмой командой в истории, которой понадобилось девять матчей, чтобы огорчить соперников 21 раз и более. Четырежды подобное удавалось «Зениту», дважды — «Спартаку», по разу — «Динамо», «Спартаку-Алании», «Локомотиву» и ЦСКА.

В пяти случаях из десяти обладатели сверхрезультативной атаки становились чемпионами, по два раза брали серебро и бронзу. И только «Динамо» — 2014/15 после очень мощного старта довольствовалось четвертым местом под руководством Станислава Черчесова.

Все клубы, которые забили больше 20 голов в первых девяти турах чемпионата России

Сезон

Клуб

Тренер

В

Н

П

М

О

Итоговое место

1994

Спартак

Олег Романцев

8

1

0

29-6

17*

1-е

2022/23

Зенит

Сергей Семак

7

2

0

27-3

23

1-е

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

8

1

0

26-4

25

1-е

2014/15

Динамо

Станислав Черчесов

6

1

2

23-12

19

4-е

2016/17

Зенит

Мирча Луческу

5

4

0

22-8

19

3-е

1995

Спартак-Алания

Валерий Газзаев

7

0

2

21-7

21

1-е

1999

Локомотив

Юрий Семин

6

2

1

21-8

20

2-е

2021/22

Зенит

Сергей Семак

7

2

0

21-10

23

1-е

2022/23

ЦСКА

Владимир Федотов

6

2

1

21-8

20

2-е

2022/23

Спартак

Гильермо Абаскаль

5

1

3

21-11

16

3-е

2023/24

Крылья Советов

Игорь Осинькин

5

3

1

21-12

18

?

* С 1992 по 1994 год чемпионат России проводился по двухочковой системе.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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