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Сегодня, 15:37

Источник: «Крылья Советов» заинтересованы в подписании Джикии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Metaratings.

По информации источника, 30-летний футболист пока не спешит с принятием решения о своем будущем и рассматривает все доступные варианты.

Летом этого года Джикия в связи с истечением контракта покинул «Спартак». Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

После двух туров «Крылья Советов», потерпевшие два поражения на старте сезона, занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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