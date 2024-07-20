Дубль Глушенкова принес «Зениту» разгромную победу над «Крыльями»

«Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ — 4:0.

Дубль за сине-бело-голубых оформил Максим Глушенков. 24-летний форвард отличился на 6-й и 45+2-й минутах и не стал праздновать голы в ворота бывшей команды. Еще один мяч на 18-й минуте записал на свой счет Матео Кассьерра.

Окончательный счет на 90+3-й минуте установил Педро, вышедший на замену во втором тайме.

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».