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30 марта, 16:01

Дебютный гол Артура принес «Зениту» ничью в матче с «Крыльями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артур.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов. 20-летний форвард отличился после ошибки голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

Гости сумели отыграться на 23-й минуте — свой дебютный гол за «Зенит» забил Артур.

«Зенит» (41 очко) продолжает лидировать в РПЛ, но команду Сергея Семака снова может обойти «Краснодар» (39), который в 22-м туре сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет 31 марта.

«Крылья Советов» (30) прервали 3-матчевую серию поражений в РПЛ и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Артур (Зенит)
Владислав Шитов
28
224
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