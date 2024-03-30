Дебютный гол Артура принес «Зениту» ничью в матче с «Крыльями»

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов. 20-летний форвард отличился после ошибки голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

Гости сумели отыграться на 23-й минуте — свой дебютный гол за «Зенит» забил Артур.

«Зенит» (41 очко) продолжает лидировать в РПЛ, но команду Сергея Семака снова может обойти «Краснодар» (39), который в 22-м туре сыграет с «Локомотивом». Игра пройдет 31 марта.

«Крылья Советов» (30) прервали 3-матчевую серию поражений в РПЛ и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.