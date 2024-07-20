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Сегодня, 16:00

«Крылья Советов» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Телеканал «Матч! Премьер» покажет матч «Крылья Советов» — «Зенит» 20 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» в рамках 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 сыграют против «Зенита» в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и по подписке на «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Последняя очная встреча соперников прошла в рамках РПЛ в марте 2024 года и завершилась вничью — 1:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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