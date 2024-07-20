«Крылья Советов» в рамках 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 сыграют против «Зенита» в субботу, 20 июля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и по подписке на «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.15 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Зенит» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Последняя очная встреча соперников прошла в рамках РПЛ в марте 2024 года и завершилась вничью — 1:1.

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