«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков сыграет с первых минут, Клаудиньо не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» в 1-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не попал в заявку своей команды. Ранее сообщалось, что он близок к переходу во «Фламенго».

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Гарре, Орозко, Шитов.

Запасные: Песьяков, Недоспасов, Евгеньев, Печенин, Якуба, Хубулов, Ежов, Грибакин, Иванисеня, Цыпченко, Попов, Писарский.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Глушенков, Кассьерра, Артур.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Горшков, Алип, Ерохин, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».