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29 марта, 14:00

«Крылья Советов» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 30 марта. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями игры чемпионата России можно в матч-центре «СЭ». Смотреть видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» по платной подписке. Начало — в 13.50 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи 22-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Зенит» имеет в своем активе 40 очков и на данный момент лидирует в чемпионате страны.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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