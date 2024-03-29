«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 22-го тура чемпионата России по футболу в субботу, 30 марта. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями игры чемпионата России можно в матч-центре «СЭ». Смотреть видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер» по платной подписке. Начало — в 13.50 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи 22-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Зенит» имеет в своем активе 40 очков и на данный момент лидирует в чемпионате страны.

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