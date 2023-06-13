Коваленко: «Чалов приехал хороший из Европы, у него появилась уверенность в себе»

Футболистка сборной России Ксения Коваленко оценила выступление мужской команды ЦСКА в минувшем сезоне.

«Чалов приехал хороший из Европы, у него появилась уверенность в себе, очень раскрепостился. В целом, у ЦСКА была настоящая команда», — приводит «КП Спорт» слова Коваленко.

Также она отметила, что Владимир Федотов является подходящим вариантом для армейцев.

«Думаю, да. Даже результат говорит об этом», — добавила футболистка.

В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице. Армейцы выиграли медали впервые с 2018 года. Также московская команда под руководством Владимира Федотова стала обладателем FONBET Кубка России.