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РПЛ

21 мая, 19:30

ЦСКА все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд

Кирилл Бурдаков
Статистик
Гол Хесуса Медины в ворота «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Несмотря на поражение в главном московском дерби, ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось. Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:

  • одержит две победы;
  • наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;
  • обыграет «Ростов» и уступит «Краснодару», а «Спартак» не наберет больше трех очков. При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);
  • обыграет «Краснодар» и уступит «Ростову», но красно-белые наберут не более трех очков с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а ростовчане — с «быками» и «Ахматом»;
  • дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить, а «Ростов» потеряет очки с «Краснодаром» или «Ахматом»;
  • сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не наберет шесть очков с «быками» и «Ахматом»;
  • сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» — с «быками» и «Ахматом»;
  • потерпит два поражения, «Спартак» проиграет и «Пари НН», и «Крыльям Советов», «Ростов» — и «Краснодару», и «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».


«Спартак» станет вторым, если:

  • выиграет два оставшихся матча, а ЦСКА и «Ростов» хотя бы по разу потеряют очки;
  • победит и сыграет вничью, ЦСКА при этом наберет не более трех очков, а «Ростов» — не более шести (при равенстве дончане будут иметь преимущество по личным встречам — 4:2 и 1:1);
  • победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» по два раза потеряют очки;
  • дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более одного очка, «Ростов» — не более четырех;
  • сыграет вничью и уступит, ЦСКА уступит и «Краснодару» и «Ростову», «Ростов» — «Краснодару» и «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».


«Ростов» станет вторым, если:

  • выиграет все три матча, а ЦСКА потеряет очки;
  • дважды победит и сыграет вничью с «Краснодаром» или «Ахматом», а «Спартак» хотя бы раз потеряет очки. В этом случае образуется закрутка трех команд, в которой у дончан будет восемь очков, у красно-белых — пять, у красно-синих — два;
  • дважды победят и сыграют вничью с ЦСКА, армейцы не справятся с «Краснодаром», красно-белые хотя бы раз потеряют очки;
  • дважды победят, уступив «Краснодару» или «Ахмату», ЦСКА потеряет очки с «быками», красно-белые наберут не более трех очков;
  • победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы уступят «Краснодару», «Спартак» не справится и с «Пари НН», и «Крыльями Советов»;
  • победят ЦСКА и однажды сыграют вничью, а армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет одно очко с «Пари НН» и «Крыльями Советов», «Ахмат» при этом одержит не более одной победы.


«Ахмат» станет вторым, если:

  • выиграет оба матча, ЦСКА уступит дважды, «Ростов» не справится с «Краснодаром», а «Спартак» наберет не более одного очка. При равенстве у грозненцев и красно-белых выше по количеству побед будет команда Сергея Ташуева.

Оставшиеся матчи участников гонки за серебром

28-й тур. Сегодня. «Краснодар» — «Ростов».

29-й тур. 27 мая. «Краснодар» — ЦСКА. 28 мая. «Спартак» — «Пари НН», «Ростов» — «Ахмат».

30-й тур. 3 июня. «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Ахмат» — «Краснодар».

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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