ЦСКА все еще фаворит серебряной гонки. Но шансы есть у четырех команд

Несмотря на поражение в главном московском дерби, ЦСКА остался главным претендентом на второе место в чемпионате России. Судьба серебра по-прежнему находится в руках армейцев, но шансов на ошибку почти не осталось. Команда Владимира Федотова выиграет серебро, если:
- одержит две победы;
- наберет четыре очка, а «Спартак» не сможет выиграть оба оставшихся матча;
- обыграет «Ростов» и уступит «Краснодару», а «Спартак» не наберет больше трех очков. При равенстве у двух московских команд выше по личным встречам будут красно-белые (2:2, 2:1);
- обыграет «Краснодар» и уступит «Ростову», но красно-белые наберут не более трех очков с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а ростовчане — с «быками» и «Ахматом»;
- дважды сыграет вничью, «Спартак» при этом не сможет победить, а «Ростов» потеряет очки с «Краснодаром» или «Ахматом»;
- сыграет вничью с «Ростовом» и уступит «Краснодару», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» не наберет шесть очков с «быками» и «Ахматом»;
- сыграет вничью с «Краснодаром» и уступит «Ростову», «Спартак» наберет не более одного очка с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а «Ростов» — с «быками» и «Ахматом»;
- потерпит два поражения, «Спартак» проиграет и «Пари НН», и «Крыльям Советов», «Ростов» — и «Краснодару», и «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».
«Спартак» станет вторым, если:
- выиграет два оставшихся матча, а ЦСКА и «Ростов» хотя бы по разу потеряют очки;
- победит и сыграет вничью, ЦСКА при этом наберет не более трех очков, а «Ростов» — не более шести (при равенстве дончане будут иметь преимущество по личным встречам — 4:2 и 1:1);
- победит и проиграет, а ЦСКА и «Ростов» по два раза потеряют очки;
- дважды сыграет вничью, ЦСКА наберет не более одного очка, «Ростов» — не более четырех;
- сыграет вничью и уступит, ЦСКА уступит и «Краснодару» и «Ростову», «Ростов» — «Краснодару» и «Ахмату», а грозненцы не справятся с «быками».
«Ростов» станет вторым, если:
- выиграет все три матча, а ЦСКА потеряет очки;
- дважды победит и сыграет вничью с «Краснодаром» или «Ахматом», а «Спартак» хотя бы раз потеряет очки. В этом случае образуется закрутка трех команд, в которой у дончан будет восемь очков, у красно-белых — пять, у красно-синих — два;
- дважды победят и сыграют вничью с ЦСКА, армейцы не справятся с «Краснодаром», красно-белые хотя бы раз потеряют очки;
- дважды победят, уступив «Краснодару» или «Ахмату», ЦСКА потеряет очки с «быками», красно-белые наберут не более трех очков;
- победят ЦСКА и дважды сыграют вничью, армейцы уступят «Краснодару», «Спартак» не справится и с «Пари НН», и «Крыльями Советов»;
- победят ЦСКА и однажды сыграют вничью, а армейцы уступят «Краснодару», а «Спартак» наберет одно очко с «Пари НН» и «Крыльями Советов», «Ахмат» при этом одержит не более одной победы.
«Ахмат» станет вторым, если:
- выиграет оба матча, ЦСКА уступит дважды, «Ростов» не справится с «Краснодаром», а «Спартак» наберет не более одного очка. При равенстве у грозненцев и красно-белых выше по количеству побед будет команда Сергея Ташуева.
Оставшиеся матчи участников гонки за серебром
28-й тур. Сегодня. «Краснодар» — «Ростов».
29-й тур. 27 мая. «Краснодар» — ЦСКА. 28 мая. «Спартак» — «Пари НН», «Ростов» — «Ахмат».
30-й тур. 3 июня. «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Ахмат» — «Краснодар».