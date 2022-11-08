Владимир Габулов выбрал лучший сейв в 16-м туре РПЛ

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с журналистом «СЭ» высоко оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в матче с «Уралом» (2:2).

— Даниил Худяков провел качественный матч. Считаю, он совершил главный сейв в этом туре, самый сложный. На 49-й минуте Бикфалви бил головой в угол. Худяков в этот момент успел встать на две ноги. Это позволило своевременно среагировать, не запоздать с прыжком. Ни раньше, ни позже. Сделал прыжок на вытянутую руку, вытащил мяч из угла. Блестящее спасение! Очень красивый момент.

Пропущенные голы. В первом случае Даниил сделал максимум от себя зависящего. После подачи углового Каштанов срезал мяч в дальний угол. Мяч полетел с отскоком от земли. Голкипер среагировал, отбил в сторону, что очень важно, но там уже недоработал защитник. И по второму голу никаких вопросов к Худякову нет.