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Сегодня, 10:30

Владимир Габулов выбрал лучший сейв в 16-м туре РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с журналистом «СЭ» высоко оценил игру вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в матче с «Уралом» (2:2).

— Даниил Худяков провел качественный матч. Считаю, он совершил главный сейв в этом туре, самый сложный. На 49-й минуте Бикфалви бил головой в угол. Худяков в этот момент успел встать на две ноги. Это позволило своевременно среагировать, не запоздать с прыжком. Ни раньше, ни позже. Сделал прыжок на вытянутую руку, вытащил мяч из угла. Блестящее спасение! Очень красивый момент.

Пропущенные голы. В первом случае Даниил сделал максимум от себя зависящего. После подачи углового Каштанов срезал мяч в дальний угол. Мяч полетел с отскоком от земли. Голкипер среагировал, отбил в сторону, что очень важно, но там уже недоработал защитник. И по второму голу никаких вопросов к Худякову нет.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив
Матвей Сафонов. Что опять с Сафоновым? Блестящая игра Шелии. Сейв тура от Худякова. Экспертиза Габулова

Владимир Габулов
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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