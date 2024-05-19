«Урал» и «Оренбург» вне зоны вылета. Но все еще могут отправиться в ФНЛ напрямую

В 29-м туре РПЛ «Урал» и «Оренбург» сыграли вничью (3:3). Это позволило соперникам уйти от зоны стыков, они идут на 11-й и 12-й строчках таблицы, однако в целом ситуация для обоих клубов тревожная — ряд соперников еще не играл в туре. «Урал» и «Оренбург» могут не только принять участие в стыковых матчах, но и вылететь в ФНЛ напрямую.

Ситуация в подвале таблицы следующая: «Урал» — 30 (29), «Оренбург» — 30 (29), «Факел» — 29 (29), «Пари НН» — 29 (28), «Балтика» — 26 (28), «Сочи» — 23 (29).

Оставшиеся матчи команд в зоне риска: «Ростов» — «Балтика», «Пари НН» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Пари НН», ЦСКА — «Урал», «Балтика» — «Локомотив», «Факел» — «Ахмат» и «Оренбург» — «Спартак».

Полностью расклады в зоне стыков и вылета РПЛ перед 29-м туром мы разбирали в отдельном материале.