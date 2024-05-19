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Сегодня, 13:40

Кубок чемпионов России должен находиться с апреля в РПЛ. Кто оплачивает изготовление трофея и медалей?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кубок чемпионов России
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В соответствии со статьей 18 регламента чемпионата России-2023/24 клуб, который займет первое место по итогам турнира, получит в награду диплом РФС и переходящий приз — Кубок чемпионов России. Он вручается на один год и находится на ответственном хранении у победителя.

Через год он обязан самостоятельно доставить его в офис РПЛ не позднее, чем за один месяц до начала последнего тура следующего чемпионата. Взамен он получает копию трофея.

Футболистам, руководителям, тренерам и административному составу чемпионов вручаются золотые медали. Общее число награждаемых в трех клубах-призерах, как указано в регламенте, — 60 человек. Дополнительные медали производятся за счет клубов.

Изготовление медалей осуществляется силами и за счет РФС. Изготовление Кубка и лент для медалей осуществляется силами и за счет РПЛ.

РПЛ
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