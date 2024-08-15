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Сегодня, 09:22

Кучаев признался, что уже освоился в «Ростове»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев отреагировал на свой гол в ворота «Химок» (3:1).

«Почему был не эмоционален, когда забил мяч? Гол — это командные действия, не я один это сделал. Просто последним коснулся мяча. Эмоциональные мы были, когда выиграли. Надо еще было одержать победу. Освоился ли я в «Ростове»? Да, вполне. Требования Карпина максимально понятны, надо довести до автоматизма, еще есть над чем работать. В целом все предельно понятно», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

Кучаев перешел в «Ростов» этим летом в статусе свободного агента. Ранее он играл в составе ЦСКА и «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
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