Кучаев признался, что уже освоился в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев отреагировал на свой гол в ворота «Химок» (3:1).

«Почему был не эмоционален, когда забил мяч? Гол — это командные действия, не я один это сделал. Просто последним коснулся мяча. Эмоциональные мы были, когда выиграли. Надо еще было одержать победу. Освоился ли я в «Ростове»? Да, вполне. Требования Карпина максимально понятны, надо довести до автоматизма, еще есть над чем работать. В целом все предельно понятно», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».