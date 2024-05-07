Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:50

Кучаев: «Против «Спартака» всегда непросто, там хорошие футболисты»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Игра была тяжелая, много оборонялись, «Спартак» давил, — приводит слова Кучаева «РБ Спорт». — Рады, что отстояли ворота «на ноль». Жаль, что не удалось выбежать в какую-то контратаку. Но в целом довольны, что забрали очко и прервали проигрышную серию.

— Вы играли против «Спартака» с новым тренером Слишковичем. Ощущались изменения в игре соперника?

— Ощущалось, что соперник играл в пять защитников. Но в целом там достаточно хорошие футболисты. Против «Спартака» всегда непросто и интересно играть.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-kuchaev-protiv-spartaka-vsegda-neprosto-tam-horoshie-futbolisty/
Константин Кучаев
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Фигуристка Радионова беременна от футболиста Кучаева
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Деменко: «Думаю, «Зенит» будет жаловаться на судейство в матче с «Факелом»
Агент Талаев оценил игру Маркова против «Зенита»
Тарханов: «Урал» сможет избежать стыковых матчей, трех очков будет достаточно"
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Файзуллаев: «Считаю, что ЦСКА был сильнее «Рубина»
Безруков — об игре с ЦСКА: «Последняя шутка: как можно отменить гол, если у меня такая фамилия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Колосков — о лучшем игроке сезона РПЛ: «Тюкавин. Рядом с ним даже близко никто не стоит»

Агент Талаев оценил игру Маркова против «Зенита»