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Сегодня, 17:40

Кучаев — о Федотове: «Он справедливый. Жесткий, когда нужно быть жестким. Это правильно, когда он жестит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев на турнире по уличному футболу «Скорость решает» в парке Горького рассказал, что думает о главном тренере команды Владимире Федотове.

— Сильных эмоций не было от последней победы. Сезон только начинается. Победа — всего три очка. У нас сформировалась достаточно сильная команда. Мы можем многого достичь. Не обольщаемся и идем дальше.

— Где проводишь время в Москве?

— Живу загородом. Все свободное время провожу дома. Раньше бывало, что гулял здесь, в парке Горького, катались на самокатах, все вместе проводили время.

— Не хотел трансфер в другой клуб?

— Сложный вопрос. В футболе все быстро меняется. Когда ты об этом думаешь, похоже на то, что бежишь от сложностей. Когда что-то сложное происходит, не думаю о том, чтобы убежать от этого.

— Федотов — жесткий мужик?

— Он справедливый. Жесткий, когда нужно быть жестким. Это правильно, когда он жестит. Мягкий, когда нужно быть мягким.

— Чалов — Пеналду?

— Прикалываюсь над Чаловым, потому что кроме как с пенальти он забивать не умеет.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
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