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Сегодня, 11:43

Кучаев — о серии побед «Ростова»: «Не сказать, что мы сейчас в эйфории, много работы впереди»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о настрое в команде после серии побед в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

28 ноября ростовчане обыграли «Спартак» в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). Эта победа стала четвертой кряду для «Ростова» во всех турнирах.

«Мы не думаем о том, чтобы победить в кубке, с этим турниром в этом году закончили. Выиграли — хорошо, но еще ничего не сделано. Я бы не сказал, что мы были как-то зациклены на отрицательных результатах, мы подкручивали винтики, что-то меняли, пытались найти выход при неудачной серии. Но не сказать, что мы сейчас в эйфории, много работы впереди, не думаем, что все в порядке», — цитирует Кучаева ТАСС.

В субботу, 30 ноября «Ростов» на своем поле примет «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ. Игра стартует в 19.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Константин Кучаев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Ростов
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