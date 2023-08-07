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Сегодня, 17:46

Кучаев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, чем планирует заниматься после завершения карьеры футболиста.

— Не думал о том, кем хочешь стать после окончания карьеры?

— Наверное, хотел бы попробовать себя в будущем футбольным тренером.

— Вы играли против «Манчестер Юнайтед».

— Когда забил гол, вышел на замену. В Англии играл с первых минут. Провели тренировку в Англии, уже тогда понял, насколько это футбольный стадион, насколько мы отстаем. Поле вообще не ухудшается. Непонятно, что там с ним сделали. Здесь поля могут ухудшаться, а там поля выдержат все тренировки.

— Ты женился, что в твоей жизни поменялось?

— Изменений нет. Мы давно вместе, живем вместе. Больше моя жена хотела выйти за меня замуж, шучу. Сделали шаг во взрослую жизнь. Никаких изменений не произошло после свадьбы.

— Есть примета, что уровень игры футболистов падает после свадьбы.

— Не верю в приметы, — сказал Кучаев на турнире по уличному футболу «Скорость решает» в парке Горького.

Константин Кучаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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