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Сегодня, 19:15

Кучаев рассказал, что хотел бы сыграть в сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о личных целях.

— Какие цели ставишь перед собой?

— Цель — это добить до предела совершенства свое здоровье, которое мне мешает на протяжении долгого времени. Я сейчас над этим много работаю последние полгода. Чтобы оно меня не тревожило и я мог заниматься футболом, не думая о том, что может произойти в следующий раз. Перенагружусь и так далее. Хотелось бы сыграть в сборной. Не знаю ни одного футболиста, который не хотел бы уехать в сборную.

— Кокорин?

— Теперь знаю одного. Что нет смысла играть с Таджикистаном и Узбекистаном говорят люди, которые туда не вызвались. Потом они говорят, что туда нет смысла ехать. Для футболиста, который хочет больше играть, развиваться — это все равно соревнования. Хочется соревноваться с другими игроками.

— Осенью будет Катар. Как смотришь на это?

— Классно. Катар неплохо смотрелся на чемпионате мира. Почему нет? Классный спарринг.

Константин Кучаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
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