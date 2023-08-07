Кучаев рассказал, что хотел бы сыграть в сборной России

Сегодня, 19:15
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о личных целях.
— Какие цели ставишь перед собой?
— Цель — это добить до предела совершенства свое здоровье, которое мне мешает на протяжении долгого времени. Я сейчас над этим много работаю последние полгода. Чтобы оно меня не тревожило и я мог заниматься футболом, не думая о том, что может произойти в следующий раз. Перенагружусь и так далее. Хотелось бы сыграть в сборной. Не знаю ни одного футболиста, который не хотел бы уехать в сборную.
— Кокорин?
— Теперь знаю одного. Что нет смысла играть с Таджикистаном и Узбекистаном говорят люди, которые туда не вызвались. Потом они говорят, что туда нет смысла ехать. Для футболиста, который хочет больше играть, развиваться — это все равно соревнования. Хочется соревноваться с другими игроками.
— Осенью будет Катар. Как смотришь на это?
— Классно. Катар неплохо смотрелся на чемпионате мира. Почему нет? Классный спарринг.