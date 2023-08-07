Кучаев: «Федотов много шутит, почти каждый день рассказывает анекдоты»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о необходимости усиления состава для борьбы за призовые места в текущем сезоне чемпионата России.

«Ни один футболист, который сейчас находится в ЦСКА, не должен думать, что с текущим составом нельзя бороться за какие-то места, — сказал Кучаев. — Тогда вообще можно не выходить не поле. С любым составом можно бороться. Важно, как ты подходишь к делу, как ты относишься к футболу, кого слушаешь — что говорят старшие, тренеры. С нынешним составом мы можем спокойно выигрывать, что мы и доказали».

Кучаев также ответил на вопрос, как главный тренер команды Владимир Федотов реагирует на трансферную политику клуба.

«Федотов такой же, как и был в прошлом сезоне. Он много шутит, почти каждый день рассказывает анекдоты. Ничего не изменилось, максимально комфортно», — добавил Кучаев.

После трех туров ЦСКА с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 4-м туре армейцы сыграют против «Сочи».