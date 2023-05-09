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Сегодня, 12:45

Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров / Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» сравнил популярность футбола и фигурного катания.

«По моим ощущениям, футбол. Но у меня все-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят. У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают — смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья — они с футболом прям на вы», — сказал Кучаев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Кучаев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Константин Кучаев. «Посмотрю скучный матч, но не скучную фигурку. Футбол в России популярнее». Кучаев — о романе с Радионовой и ЦСКА

Константин Кучаев
Фигурное катание
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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