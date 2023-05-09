Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» сравнил популярность футбола и фигурного катания.

«По моим ощущениям, футбол. Но у меня все-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят. У Лены, например, родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают — смотрят, обсуждают. Я порой вообще не понимаю, о чем они говорят! Но сейчас они и за футболом начали следить, поэтому и там разбираются. А вот недавно приезжали их друзья — они с футболом прям на вы», — сказал Кучаев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Кучаев провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.