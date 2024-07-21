Кучаев считает, что «Ростов» играл лучше ЦСКА в первом туре РПЛ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев считает, что в матче первого тура РПЛ с ЦСКА донская выглядела сильнее.

«Какой состав ЦСКА сильнее — когда играл я или сейчас? Сложно сказать, потому что это всего лишь одна игра. Я считаю, что в этом матче мы лучше играли, смотрелись, было большое количество моментов. Но по одной игре, наверное, судить не стоит. Посмотрим на определенном отрезке времени», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

В субботу, 20 июля, «Ростов» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (0:0). В следующем туре ростовчане встретятся с «Крыльями Советов». Матч пройдет 26 июля в Самаре.