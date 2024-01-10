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Сегодня, 14:42

Кудравец рассказал о схожих стилях игры в «Динамо» и БАТЭ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец поделился впечатлениями о московском клубе.

В августе 2023 года вратарь БАТЭ подписал 5-летний контракт с бело-голубыми, но остался в белорусском клубе на правах аренды до конца 2023 года.

«После подписания контракта начал следить за «Динамо», за стилем игры команды, чтобы лучше понимать, что от меня будут требовать. Мне этот стиль близок, потому что в БАТЭ мы старались играть примерно в такой же футбол. Побывал на динамовской базе — она очень большая, пока еще не могу привыкнуть», — приводит слова белорусского голкипера сайт «Динамо».

Также Кудравец рассказал о своем отношении к конкуренции в клубе.

«Уже познакомился с главным тренером и тренером вратарей, успел немного пообщаться с Антоном Шуниным и Игорем Лещуком. К конкуренции отношусь положительно, потому что только так ты можешь расти и развиваться, а не стоять на месте. Она только в плюс будет», — отметил вратарь.

20-летний Кудравец — воспитанник БАТЭ. В сезоне-2023/24 он провел 4 матча за белорусский клуб в квалификации Лиги чемпионов, в которых пропустил 12 голов, 1 игру отыграл на ноль.

Источник: ФК Динамо
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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