Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:01

Кудряшов считает, что «Факел» сможет остаться в РПЛ по итогам сезона

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Факела» Федор Кудряшов высказался о матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Не хватило голов для победы, я думаю, что в первом тайме команда здорово себя проявила и владела преимуществом. Во втором тайме кое-что не получилось, наверное, не было той агрессии, ребята немного подсели, началась игра туда-сюда. И мы, и «Динамо» могли забить гол, но, к сожалению или к счастью, игра завершилась со счетом 0:0. Очко на выезде в матче против «Динамо» является неплохим результатом. У нас есть задача, которую мы постараемся выполнить. Это остаться в премьер-лиге и, дай бог, избежать попадания в зону стыковых матчей. Я думаю, что эта задача нам по силам, мы сможем ее реализовать», — приводит ТАСС слова Кудряшова.

На данный момент «Факел» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 11 туров. 21 октября воронежская команда на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18971409
Федор Кудряшов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Малышев отметил, что Джикия остается важным игроком «Спартака»
Агент Майсторовича сообщил, что футболист вернулся в Москву и занимается с фитнес-тренером
Малышев заявил, что Абаскаль не был бы отправлен в отставку в случае поражения «Спартака» в дерби с ЦСКА
«ЦСКА был для меня хорошим вариантом, но нисколько не жалею, что остался в «Зените». Интервью Сутормина
Малышев: «Возможно, Черчесов с кем-то из совета директоров «Спартака» чай попил»
Мостовой — о восстановлении после травмы: «Со среды начинаю работать в общей группе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин — о Кузяеве: «Он уже показывает хороший футбол во Франции, держим связь!»