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РПЛ

Сегодня, 09:00

Кудряшов заявил, что качество газона в Воронеже напомнило поражение от Хорватии в Сплите

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Факела» Федор Кудряшов в комментарии для «СЭ» сравнил качество газона на стадионе в Воронеже со Сплитом, где сборная России в 2021 году проиграла Хорватии (0:1) в заключительном матче отбора ЧМ-2022. Ранее «Факел» дома обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Перед началом игры по отскокам мяча я вспомнил как раз то поле в Сплите. Плохих мыслей не было, но матч с Хорватией напомнило», — сказал Кудряшов «СЭ».

Встреча, прошедшая в 2021 году в Сплите, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Хорватии. На 81-й минуте Кудряшов переправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать подачу с фланга.

Федор Кудряшов
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ФК Факел (Воронеж)
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