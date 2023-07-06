Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:39

Кудряшов заявил, что планировал завершить карьеру еще два года назад

Мария Гусева
Федор Кудряшов.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Факела» Федор Кудряшов признался, что хотел завершить карьеру во время выступления за «Антальяспор».

«Я планировал закончить с футболом два года назад, — цитирует matchtv.ru Кудряшова. — Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру».

Также футболист рассказал, что самый трудный момент в его карьере настал, когда начались проблемы со спиной.

«Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух-трех играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было. Осень для меня была самая тяжелая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход», — добавил защитник.

С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. 5 июля Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента.

Ранее защитник также играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки». В составе сборной России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: matchtv.ru
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Факел (Воронеж)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Украинский боксер Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев оценил карьерные перспективы Кузяева

Российский полузащитник Мирзов посетил Мекку