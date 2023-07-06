Кудряшов заявил, что планировал завершить карьеру еще два года назад

Защитник «Факела» Федор Кудряшов признался, что хотел завершить карьеру во время выступления за «Антальяспор».

«Я планировал закончить с футболом два года назад, — цитирует matchtv.ru Кудряшова. — Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру».

Также футболист рассказал, что самый трудный момент в его карьере настал, когда начались проблемы со спиной.

«Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух-трех играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было. Осень для меня была самая тяжелая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход», — добавил защитник.

С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». Он провел за турецкий клуб 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. 5 июля Кудряшов перешел в «Факел» на правах свободного агента.

Ранее защитник также играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки». В составе сборной России Кудряшов провел 48 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.