Кухарчук не стал обсуждать совместную работу с Гогниевым в «Химках»

Сегодня, 10:26
Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук вспомнил о периоде работы в «Химках» под руководством Спартака Гогниева.
— По Спартаку Гогниеву позвоните Диме Тихому, спросите, как с ним работалось. У нас с Гогниевым была недолгая история. Ничего не буду про него говорить, только пожелаю ему сделать правильные выводы после «Химок» и что-то пересмотреть. Возможно, в будущем это ему поможет.
— Когда-нибудь встречали тренера, который чаще и жестче ругается матом?
— Нет.
— Все слышали запись из тренажерки. Как футболисту реагировать на такие выпады тренера?
— Да никак не реагировать. Надо быть выше всего этого и не поддаваться. Это тренер, так он выражает свои эмоции. Если бы это было адресовано мне, просто развернулся бы и ушел, не стал бы вступать в полемику. Смысл? — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».
Футболист выступал в «Химках» с 2019 по 2022 год. За это время он провел 89 матчей, забив 19 голов.