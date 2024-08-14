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Сегодня, 10:26

Кухарчук не стал обсуждать совместную работу с Гогниевым в «Химках»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук вспомнил о периоде работы в «Химках» под руководством Спартака Гогниева.

— По Спартаку Гогниеву позвоните Диме Тихому, спросите, как с ним работалось. У нас с Гогниевым была недолгая история. Ничего не буду про него говорить, только пожелаю ему сделать правильные выводы после «Химок» и что-то пересмотреть. Возможно, в будущем это ему поможет.

— Когда-нибудь встречали тренера, который чаще и жестче ругается матом?

— Нет.

— Все слышали запись из тренажерки. Как футболисту реагировать на такие выпады тренера?

— Да никак не реагировать. Надо быть выше всего этого и не поддаваться. Это тренер, так он выражает свои эмоции. Если бы это было адресовано мне, просто развернулся бы и ушел, не стал бы вступать в полемику. Смысл? — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

Футболист выступал в «Химках» с 2019 по 2022 год. За это время он провел 89 матчей, забив 19 голов.

Источник: РБ Спорт
Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
ФК Химки
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