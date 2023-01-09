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Сегодня, 21:20

Кухарчук не знает, почему «Химки» с ним расстались

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Максим Ненахов и Илья Кухарчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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32-летний полузащитник Илья Кухарчук рассказал в интервью «СЭ» о том, почему покинул «Химки».

— Причина, по которой «Химки» решили больше не сотрудничать с вами? Вам ее назвали?

— До конца причины я сам не знаю. Клуб принял такое решение. Не знаю... Коллегиальное, наверное: тренерское и руководителей, видимо. Мы нашли точки соприкосновения. Договорились и расторгли контракт по обоюдному согласию. Все нормально в этом плане.

— Для вас такой поворот событий не стал неожиданностью?

— На протяжении всего сезона у нас в «Химках» происходили разные вещи. Например, капитана отстраняли от тренировок. Так что в принципе я был готов к любой ситуации. Расставание не стало для меня неожиданным.

— Почему Спартак Гогниев перестал на вас рассчитывать?

— Не знаю, в чем дело. Перестал ли он на меня рассчитывать или нет. В конце прошлого сезона я получил небольшое повреждение. И не попадал в состав не потому, что меня не ставил Спартак Артурович или из-за чего-то еще. Дело в повреждении.

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— Но вы поняли, почему сейчас не входите в дальнейшие планы Гогниева?

— Не понял. Но и разбираться в этом не хочется.

— Неужели не обидно?

— Ну... Какая может быть обида? Ни на кого не обижен. Просто немного грустно, так как я провел в «Химках» четыре года...

В текущем сезоне Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Илья Кухарчук
РПЛ
ФК Химки
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