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Сегодня, 12:57

Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»

Илья Кухарчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий Илья Кухарчук подписал контракт с «Торпедо», сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 12 января.

«Врываюсь в Telegram-канал уже моего клубюа. Всем болельщикам привет. Только что я подписал контракт. И уже завтра выдвигаюсь со своей командой на сборы в Турцию. До встречи на стадионе!» — сказал Кухарчук на видео, опубликованном в соцсетях «Торпедо».

Последним клубом 32-летнего российского футболиста были «Химки», за которые он выступал с 2019 года.

В текущем сезоне Кухарчук сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://telesco.pe/torpedomoscow_fc/2550
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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