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Сегодня, 20:20

Кухарчук: «Верю, что я, «Торпедо» и Талалаев скоро вернемся в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет московской команды и «Химок» в первую лигу.

— Вы приходили в «Торпедо» из «Химок» Талалаева. А он ушел из «Торпедо» и возглавил «Химки». Вам не обидно было?

— Такая футбольная жизнь. Он профессиональный тренер, я профессиональный игрок. Он позвонил мне с предложением, была задача не вылететь, были серьезные аргументы. Я согласился, потому что в «Химках» не хотел оставаться никаким образом. В итоге Талалаев перешел в «Химки», я остался в «Торпедо», но мы оба вылетели. Верю, что я, «Торпедо» и Талалаев скоро вернемся в РПЛ.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ перед 30-м туром. «Химки» с 18 баллами расположились на предпоследней строчке. Обе команды досрочно вылетели из РПЛ.

Андрей Талалаев
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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