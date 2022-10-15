Кухарчук рассказал, что в «Химках» начали выплачивать футболистам долги по зарплате

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что руководство подмосковного клуба начало выплачивать футболистам долги по зарплате.

«Вчера была зарплата. Больше ничего не могу сказать. Одну зарплату дали вчера», — приводит слова Кухарчука РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

В 13-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Подмосковный клуб занимает 15 строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.