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Сегодня, 06:45

Кухарчук — об эмоциях от вылета «Торпедо» из РПЛ: «Словами это не сказать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в интервью «Известиям» отметил, что его команда могла зацепиться за сохранение прописки в РПЛ.

— Какие эмоции от такого раннего вылета «Торпедо»?

— Да эмоции тяжело передавать. Наверное, вы не почувствуете этих эмоций. Словами это не сказать.

— Могли зацепиться за шанс остаться в РПЛ?

— Конечно, могли. Но футбол расставил все на свои места. Мы могли зацепиться, могли где-то выиграть, могли где-то вничью сыграть. Где-то очки набрать. Не повезло. Не знаю, что сказать еще. Сейчас тяжело рассуждать, если честно. Точно вопросы не ко мне.

Источник: https://iz.ru/1515584/aleksei-fomin/chto-poshlo-ne-tak-nado-sprosit-u-glavnogo-trenera
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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