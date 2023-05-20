Кухарчук — об эмоциях от вылета «Торпедо» из РПЛ: «Словами это не сказать»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в интервью «Известиям» отметил, что его команда могла зацепиться за сохранение прописки в РПЛ.

— Какие эмоции от такого раннего вылета «Торпедо»?

— Да эмоции тяжело передавать. Наверное, вы не почувствуете этих эмоций. Словами это не сказать.

— Могли зацепиться за шанс остаться в РПЛ?

— Конечно, могли. Но футбол расставил все на свои места. Мы могли зацепиться, могли где-то выиграть, могли где-то вничью сыграть. Где-то очки набрать. Не повезло. Не знаю, что сказать еще. Сейчас тяжело рассуждать, если честно. Точно вопросы не ко мне.