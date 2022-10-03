Кухарчук уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ по итогам этого сезона

Сегодня, 10:42
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал игру команды в этом сезоне РПЛ. Футболист считает, что клуб не вылетит из чемпионата России.
— Катастрофа.
— Будем обсуждать в конце сезона, катастрофа ли это.
— Капитан «Химок» признался, что в команде задержки по зарплате. Сколько месяцев ты уже без зарплаты?
— Так же, как и все, примерно три месяца. У меня дома книжка лежит с записями. Если честно, не помню, сколько точно. Как пишут в СМИ, оно так и есть.
— Как можешь описать одним словом Гогниева?
— Эмоции.
— Можешь пообещать, что «Химки» не вылетят в этом сезоне?
— У нас по-другому и не бывает: мы всегда создаем интригу, а потом героически исправляем ситуацию. «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне, — сказал Кухарчук «РБ Спорту».
«Химки» после 11 туров РПЛ занимают 13-е место, набрав 8 очков.