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Сегодня, 19:01

Кухарчук уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Антон Иванов

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ (0:5).

— Как объясните поражение?

— Как объяснить, проиграли 0:5. Очень тяжело это воспринимать. Но я скажу банальную фразу: «Кто не падал, тот не вставал».

— У вас есть вера в Гогниева?

— Это наш главный тренер. Мы выполняем все его функции на поле, стараемся.

— Есть ли уверенность, что «Химки» не вылетят?

— Конечно, есть! Что бы было, если бы я сдавался при каждом случае. Такого не будет, не дождетесь.

— «Химки» — один из главных претендентов на вылет в этом сезоне?

— Поживем — увидим. Конечно, я не согласен. В том году нас тоже хоронили заранее. Мы доказали, что можем существовать в РПЛ.

— Как выходить из этой ситуации?

— Молча! Меньше рассказывать, как я сейчас, и больше делать. Мы уже обыгрывали «Спартак». Это не непобедимая команда. Командная установка останется в раздевалке. У каждого тренера свои требования. Мы профессионалы, должны приспосабливаться очень быстро.

— Вариантов сейчас нет, надо побеждать каким-то образом.

— Я с вами согласен полностью.

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков), красно-белые расположились на 2-й позиции (29 очков).

Илья Кухарчук
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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