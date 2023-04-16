Кухарчук высказался о происходящем в «Химках»: «По фигу, что у них там происходит»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в комментарии для «СЭ» высказался о происходящем в «Химках».

— Что вас удивляет в «Химках»?

— Четыре смены тренерского штаба за сезон. В принципе, что происходит вокруг них. Это всегда интересная команда, которую можно обсуждать часами. Но сейчас я в другой команде, поэтому не хочу обсуждать «Химки».

— Можно сказать, что именно поэтому вы и ушли оттуда?

— Да нет. Это тут не причем. У меня контракт с «Торпедо». Я профессионал своего дела. Да, «Химки» — для меня история. Но сейчас у меня новая история.

— Может, вы через время сочините стихотворение о том, что было в «Химках»?

— Я уже сочинил стихотворение. Может быть, после завершения карьеры напишу об этом в книге или еще чем-то. Сейчас тоже можно рассказать все, просто не всегда хочется. Придет время — может, расскажу.

— Удивила ли вас отставка Гогниева?

— Нет. Вообще. Гогниева я не обсуждаю. Это вопрос к руководителям клуба. Мне, честно, по фигу, что у них там происходит.