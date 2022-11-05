Кукуян и Панин больше года не судили матчи «Ахмата». После скандала в Казани

Сегодня Павел Кукуян в роли арбитра и Игорь Панин в качестве видеоассистента впервые с 8 августа 2021 года работали в чемпионате России на игре с участием «Ахмата» — в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Им не давали так долго назначения на матчи грозненцев из-за скандала во встрече «Рубин» — «Ахмат» (2:1).

Оба тогда были на время отстранены от работы. Кукуян только через пять туров получил назначение судьей. И от «Ахмата» его держали подальше — дали только одну игру видеоассистентом минувшим летом: «Ахмат» — «Факел» (2:1).

Напомню, что на 17-й минуте матча «Рубин» — «Ахмат» Кукуян ошибся, не удалив защитника казанской команды Филипа Уремовича. Тот сбил Мохамеда Конате, который выбегал один на один с вратарем. Судье следовало назначить штрафной удар и показать нарушителю красную карточку.

Непонятно, почему в этой ситуации в действия рефери не вмешался его видеоассистент Игорь Панин. На видеоповторе из-за ворот видно, что защитник ударил нападающего по ноге и сбил его перед тем, как тот вбежал в штрафную площадь. Уремович вообще не сыграл в мяч.

А на 52-й минуте матча «Рубин» — «Ахмат» Кукуян принял верное решение, наказав вратаря гостей штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева. Однако дальше произошло непонятное. Видеоарбитр Игорь Панин, проведя проверку, зачем-то вмешался в действия судьи и позвал его к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но у Игнатьева такой возможности не возникло. Перед тем, как столкнуться с голкипером, он, притормозив, пробросил мяч в сторону от ворот, тот на большой скорости полетел за границу штрафной. Даже с учетом того, что ворота остались пустыми, явной возможности забить гол у игрока «Рубина» не было.

Позднее удаление Шелии признано ошибочным. КДК РФС его не дисквалифицировал.