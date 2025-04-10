Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

10 апреля, 12:14

Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 24-го тура РПЛ.

Как и сообщал «СЭ», матч между «Зенитом» и «Краснодаром» рассудит Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край.

Павел Кукуян.Матч «Зенит» — «Краснодар» доверят судье из Краснодарского края

Помогать Кукуяну будут Рустам Мухтаров и Андрей Образко. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Роман Галимов.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Перед игрой «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 5 очков опережает «Спартак» и «Зенит». Красно-белые идут выше сине-бело-голубых по дополнителльным показателям.

В 24-м туре «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет в пятницу, 11 апреля. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

11 апреля (пятница)

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.

«Пари НН» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Юрий Баскаков.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» — «Факел»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.

Источник: РФС
66
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Павел Кукуян
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя