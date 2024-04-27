Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит»

РФС на официальном сайте опубликовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах 26-го тура РПЛ.

28 апреля (воскресенье)

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Александр Богданов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Динамо» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

«Балтика» — ЦСКА: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев.

29 апреля (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Урал»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Факел»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Зуев.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.